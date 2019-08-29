Zorlu bal hasadı başladı

Erzincan'da Mayıs ayından bu yana geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcılar, bal hasadına başladı. Kavurucu sıcakta taktıkları maskelerle çalışan arıcılar, arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıyor.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında Mayıs ayından beri arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi başladı. Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü şu günlerde taktıkları maskeler ve arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini burada kavurucu sıcak altında bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

Tamamen doğal ortamda üretilen kaliteli balı ile bilinen Erzincan'da 15 yıldır arıcılık yapan Ahmet Subaşı, ürettikleri balın son derece kaliteli olduğunu ve birçok bölgeden ve yurt dışından alıcıları olduğunu söyledi.

Subaşı, “Mayıs ayından beri yaylalarda arıcılık yapıyoruz. Şimdi bal alma hasadımız başladı. Ürettiğimiz bu balların kalitesini herkes biliyor. Bizim bu ballar ilaç niyetinedir. Ballarımız tamamen doğal ortamda ve katkısız bir şekilde üretiliyor. Biz şimdi burada bal sağımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlısı ile hasattan sonra balımızı satışa hazırlayacağız. Ürettiğimiz ballar tamamen Erzincan yaylalarında üretilen ballardır. Yaylalarımız bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir." dedi.