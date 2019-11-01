10 yeni tarımsal makine için protokol imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen protokolü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir imzaladı.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Başkanlar, hayvancılığın altyapısının iyileştirilmesi ve bitkisel üretimin yaygınlaştırılması için imzalanan protokolün berekete vesile olması temennisinde bulundular.

İmzalanan protokolle, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin “Erzurum Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi ”ne DAP İdaresi tarafından 600 bin lira destek sağlanacak ve bu kapsamda 1 adet silaj paketleme, 2 adet taş toplama, 1 adet taş kırma, 6 adet pancar ekim makinesi alınacak.

DAP İdaresi'nin, 2018 yılında Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Silajlık Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Silaj Kullanımının Yaygınlaştırılması” projesi ile alınan 10 adet silaj makinesi ve 20 adet römork Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Erzurum'daki çiftçilerin hizmetine sunuldu. Ayrıca 2017 yılında Erzurum Şeker Fabrikasına alınan “Şeker Pancarı Posası Paketleme Makinesi” fabrikanın özelleştirilmesi sebebiyle DAP İdaresi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi nezdinde oluşturulan DAP Tarım Makineleri Parkına ilave edilerek çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Bunun yanı sıra, Pasinler ilçesinde üretilen patatesin pazara uygun kalitede elenip paketlenmesi ve hasadının makine ile yapılması amacıyla, DAP İdaresi desteğiyle alınan Patates Eleme-Boylama-Paketleme Ünitesi ile Patates Hasat Makinesinin “Tarım Makinaları Filosu”nda kullanımı için Büyükşehir Belediyesi ile Pasinler Belediyesi arasında protokol imzalanarak bu yıl üreticilerin hizmetine sunuldu.

DAP İdaresi, tarım ve hayvancılık alanında üretimde verimlilik ve katma değerin artırılması yönünde Erzurum'a bugüne kadar toplam 67 adet makine desteği sağlamış oldu.