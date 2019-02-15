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10 yıldır hayalini kurduğu iş yerine kavuştu

Oltulu ev Hanımı Selma Sönmez (30) on yıldır hayalini kurduğu kahvaltı salonunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadı.


Sönmez, Oltu Ziyabey Caddesi'nde bir çiğ köfte firmasının bayiliği ve kahvaltı salonunu kendi imkanlarıyla hizmete açtı.


Evli üç çocuk annesi olan Selma Sönemez “Evde boş oturmayı sevmiyorum evimizin ekonomisine birazcık katkı sağlamak için hayalini kurduğum işyerimi hizmete açtık. Şükürler olsun müşterilerimize en güzel hizmeti vermek için yoğun bir Açılışına katılan Oltu Ak parti Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi ve Ak parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kestiler” diye konuştu.


Açılıştan sonra Selma Sönmez elleriyle misafirlere çiğ köfte ikram etti.

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