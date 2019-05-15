100 yıl etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı

Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı ile Gençlik Haftası 100. Yıl etkinlikleri düzenlenen çelenk sunumu ile başladı.

15 - 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde spor müsabakalarının yanı sıra, il genelinde bir çok sosyal ve kültürel etkinlik tertiplenecek.

Gençlik Haftası etkinlikleri ilk olarak Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Tören alanına gelen yollar trafik ekiplerince kapatılırken, polis tören alanında geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulundu.

Bir hafta sürecek Gençlik Haftası etkinleri programı ile ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlerimizi spora yönlendirmek, sağlık gelecek yetiştirmek birinci görevimiz, bir hafta sürecek etkinlerde çeşitli spor etkinlikleri, tiyatro gösterileri, resim sergileri ile sürdürülecek.” dedi.

Ülkemizin kalkınmasında gençlere düşen vazifelerin idrak edilmesi genç nüfusun anlaşılması için gençlik hizmetlerinin hız kazandığı bir hafta geçirileceğini kaydeden Taşkesenligil, “Genç bir nüfusa sahip olmak maddi ve manevi üretim gücünü insan gücünü fikir gücünü elinde bulundurmaktır” diye konuştu.