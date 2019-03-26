100. yılda Erzurum Marşı teklifi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, bu yıl Erzurum Kongresi'nin 100.yılı olduğunu hatırlatarak, 100 yıl önce Erzurum Kongresi'nin açılışında okunan marşın bilinen bestesiyle yeniden okunması ve kitlelere tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Erzurum Kongresi çok önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da başlatıp Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yaptığı toplantılar dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş serüveninin Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge ile en iyi şekilde kutlanması sağlanacak. Bu doğrultuda Erzurum Valiliğine ve Erzurum'daki kurum ve kuruluşlara, STK'lere büyük sorumluluk düşüyor. Bu bağlamda 100 sene evvel kongre öncesinde, kongrede ve 12 Mart 1921'de İstiklâl Marşı'nın kabulüne kadar ve sonrasında yakın tarihlere kadar çeşitli törenlerde okunan Müştak Sıdkı Dursunoğlu'nun yazdığı Erzurum Marşı'nın yeniden hatırlanması gerekmektedir." dedi.

Kayıtlardan edinilen bilgilere göre Erzurum Marşı ilk olarak Erzurum Kongresi'nden birkaç gün önce Köşkün bahçesinde oturan Mustafa Kemal'e Albayrak İlkokulu'nun öğrencileri tarafından okunduğunu belirten Ertaş, " Savaşlarla, işgallerle perişan olan Doğu'da bölgenin en büyük vilayeti olan Erzurum yine ilk sesi haykıran olmuş, halka ve orduya moral verecek bu ve benzer marşlarla Türkün istiklâl mücadelesine katkı sağlamıştır. Marşın bestesi “Kafkasya Dağlarında Çiçekler Açar” marşıyla aynıdır. Bu marş daha sonra “İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar” a dönüştürülmüştür. Erzurum'un Milli Marşı 6 artı 5, 11 hece ile yazılmış olup her bent 3 artı 2 mısradan oluşur. Erzurum Marşı, Mehmet Akif'in yazdığı İstiklâl Marşı'ndan sonra milli marşı olarak değil de törenlerde, bayramlarda söylenen marş olarak uzun yıllar okunmuştur. Ayrıca o dönem Kâzım Karabekir tarafından da yazılıp bestelenen ve okullarda okutulan başka marşlar olmuştur. TDED Erzurum olarak Erzurum Kongresi'nin 100.yılında, bu sene yapılacak kongre kutlamalarında “Erzurum Marşı'nın yeniden bestesine sadık kalarak okunmasını ve okullarda yaygınlaştırılmasını teklif ediyoruz” şeklinde konuştu.