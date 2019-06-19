100. yılında “17 Haziran Vilayet Kongresi” anlatıldı

Milli Mücadele'nin 100.yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliği himayesinde Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından “100.yılında Erzurum Vilayet Kongresi ” konulu konferans gerçekleştirildi.

Çok sayıda izleyicinin katıldığı konferans, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Er-Vak Başkanı Erdal Güzel'in açılış konuşmasıyla başladı.

Güzel, Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı için bir genelge hazırlanarak bu şanlı mücadelenin ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını hatırlatarak, bu çalışmalar içeresinde Erzurum Valiliği öncülüğünde çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını ve Milli Mücadelenin ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100. yılına yakışır bir kutlama program oluşturulduğunu ifade etti.

Güzel, böylesine anlamlı ve zengin içerikli programın hazırlanmasına öncülük eden Erzurum Valisi OKAY Memiş'e ve etkinliklere destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, resmi kurum ve kuruluşların yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarıyla, etkinliklerde emeği geçenlere şehir adına teşekkür etti.

Bu yıl yapacakları 26. Sultan Seksi Toplantısı'nın konusunu “Milli Mücadele'nin ve 23.Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100. yılı” olarak belirlediklerini söyleyen Güzel, bu çerçeve içerisinde Erzurum Valiliğinin himayelerinde “Erzurum Vilayet Kongresi” isimli konferansı tertiplediklerini, ayrıca bu yıl içerisinde değişik etkinlikler yapacaklarını ve bu kapsamda hazırladıkları kitapları ücretsiz dağıtacaklarını duyurdu.

Sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Prof.Dr.ibrahim Ethem Atnur, 17 Haziran Erzurum Vilayet Kongresi'nin kamuoyu tarafından fazla bilinmediğini hatırlatarak, bu Kongrenin, Milli Mücadele'nin ilk kararlı hareketlerinden biri olarak tarihe geçtiğini ve ileride yapılacak olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin temelini oluşturduğunu yine bu Kongrede alınan kararların, 23 Temmuz Erzurum Kongre'sinde alınan kararlarla örtüştüğünü anlattı.

Atnur, yirmi bir delegenin katılımıyla gerçekleştiren Erzurum Vilayet Kongresi'nin beş gün sürdüğünü ifade ederek, kongrede göçün durdurulması, vatanın her karış toprağına yapılacak müdahaleye karşı gerekirse silahla karşı konulmasını, ayrıca iktisadi ve dini konularda teşkilatlanılmasının kararlaştırıldığını söyleyerek Erzurum'un bu kongre ile Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımlarını yaktığını ifade etti.

Prof.Dr.Atnur, Erzurumluların bu gurur tablosunu yaşatmalarının ve bundan ders çıkarmalarının bir görev olduğunu hatırlatarak, başta Mustafa Kemâl olmak üzere Milli Mücadele'nin şanlı kahramanlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Program. konferansın ardından Erzurum Vali Yardımcısı Saddettin Doğan ve Er-Vak Başkanı Erdal Güzel'in, Prof.Dr. İbrahim Ethem Atnur'a plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.