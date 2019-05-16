100. yılında 19 Mayıs ruhu tazelendi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs'ın 100. yıldönümünü münasebetiyle düzenlenen etkinliler devam ediyor.

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından “Bir Asırdan Bin Asra, İstiklalden İstikbale 19 Mayıs” paneli Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ın 100. yılında gençlerimizin milli mücade ruhunu, İstiklal Savaşımızı ve Atatürk'ü tam manasıyla yeniden anlaması, idrak etmesi ve geçmişten güç alarak büyük Türkiye yolunda geleceğimize ışık tutmayı kendilerine şiar edinmeleri için düzenlenen panele ilgi oldukça yoğundu. Yüzlerce öğrencinin ve öğretmenin katıldığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve kurum idarecileri de katıldı.

T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık görünen ama bin yıllık tarihi köklerini, Atatürk'ün önderlik ettiği milli mücade davasını 6 başlık altında genç bakış açısıyla değerlendirdi. Panelde işlenen en dikkat çekici konulardan biri ise milli mücadelede Erzurum'un yeri ve önemi olurken, 2023 ve 2073 hedeflerine yürüyen Büyük Türkiye yolunda Erzurum'un tarihte olduğu gibi bugün de aynı tarihi misyonu yerine getirmeye hazır olduğu vurgulandı. Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın mirasını taşımaya ve daha ileri götürmeye namzet yüzlerce gencimiz bu bilinci yeniden idrak etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz program sonrası öğrencileri öğretmenleri tebrik etti ve gerçekleştirilen programla bir panelden, sunumdan çok daha öte tarihi ve toplumsal bir ödevin yerine getirildiğini belirtti.