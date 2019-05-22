100/2000 YÖK Doktora Burs Programı toplantısı gerçekleştirildi

100 Tematik alanda 2000 Doktora Öğrencisi yetiştirmeyi amaçlayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" kapsamında, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 300'e yakın bursiyer öğrenci ile bir araya gelindi.

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörleri de katıldılar.

Toplantıda Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Özel Çapık tez konusu olan “İnsan Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda miR-1825'in Rolünün Belirlenmesi” hakkında bir sunum yaptı. Ardından ülkemizdeki ilk ve tek Türk ilacının patent sahibi olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Haznedaroğlu konuşmasının bir çok yerinde ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Özel Çapık'ın sunumuna atıfta bulundu. Prof. Dr. Haznedaroğlu, Özel Çapık'ı tebrik ederek; "Her cümlesinin altına imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

Genişletilmiş Senato Toplantısı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Senato Üyelerinin katılımı ile Genişletilmiş Senato Toplantısı gerçekleştirildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda yükseköğretimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.