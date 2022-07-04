134 farklı üniversiteden gelen öğrenciler Atatürk Üniversitesinde buluştu

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlamasıyla birlikte önemli bir ivme kazanan, verdiği kaliteli eğitimi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilerek tescil altına alınan ve son olarak YÖK'ün belirlediği Araştırma Üniversiteleri arasına girerek önemli bir başarının altına imza atan Atatürk Üniversitesi; 65 yıllık tecrübesi, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı teknolojik altyapısıyla eğitimine yaz döneminde de devam ediyor. Bu çerçevesinde Yaz Okulu için açılan programlara 134 farklı üniversiteden 3 bin, Atatürk Üniversitesinden ise 7 bin olmak üzere toplam 10 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerin yaklaşık 2 binini ise misafir (yabancı) öğrenciler oluşturdu.

“Üniversitemizin Eğitim-Öğretim Olanaklarını Yaz Döneminde de Öğrencilerimizin Hizmetine Sunuyoruz”

Atatürk Üniversitesinin sınırların çok ötesine uzanan bir misyonla ülke yükseköğretimine hizmet ettiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sadece bölgesinden değil, ülkenin birçok üniversitesinden ve dünya üniversitelerinden de öğrencilerin yaz okulu için Atatürk Üniversitesine geldiğini aktardı.

Bu çerçevede 134 üniversite öğrencisinin Erzurum'da buluştuğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin her birini, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel birikimden haberdar olarak yaşadıkları yerlere uğurlamak istiyoruz. Kaliteli eğitimin yanında sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaz dönemini tamamlamak hedefindeyiz. Bu düşünceyle öğrencilerimizin, üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz döneminde de faydalanmaları ve bu imkânları en etkin şekilde kullanmaları amacıyla başlattığımız yaz okulu programında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.