15. Uluslararası Kar Film Festivali başladı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 15'incisi organize edilen Uluslararası Kar Film Festivali başladı. 4 gün sürecek olan Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimler öğrencilerle bir araya gelecek.

Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen festivalde açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, bu etkinliklerle sinema sanatının gelişmesine, genç sinemacıların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “15 yıldır gerçekleştirdiğimiz kar film festivalinde özelde şehrimize genelde ise ülkemizde sinemaya duyulan ilginin gelişmesine katkı duymaya çalışmaktayız. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmek için ciddi bir emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda değerli zamanlarını bizim için ayıran katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Belgesel, deneysel, kurgusal, reklam ve animasyon kategorileri olmak üzere toplam 5 dalda ödül alan filmlerin gösterimi ile devam eden festivalde Deliler film ekibinden senarist İbrahim Ethem Aslan ile oyuncu Safa Tabur öğrencilerle bir araya gelecek.

Açılış programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.