İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek’ten dün geceden beri haber alınamıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'ten dün geceden beri haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte kalan Esmanur Şimşek, sabah odasından çıkmayınca ailesi merak etti. Kızının odasına giden aile kapının kilitli olduğunu gördü. Kapısı kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye giren ailesi genç kızın odada bulunmadığını gördü. Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi. Aile yakınları genç kızı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.