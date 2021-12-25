İhlas Haber Ajansı

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17 yaşındaki gencin sır ölümü

Erzurum’da 20 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda boynundan atkı ile asılı halde bulundu.

Erzurum'da 20 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda boynundan atkı ile asılı halde bulundu. Gencin sır ölümü yapılacak olan otopsinin ardından gün yüzüne çıkacak.


Olay, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. 20 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Salih Yıldırım (17) ormanlık alanda boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu. Ormanda dolaşan 2 kişinin ağaçta asılı halde birini görmesi üzerine yapılan ihbarla bulunan Yıldırım'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu kaldırıldı.


Burada yapılacak otopsinin ardından Yıldırım'ın kesin ölüm sebebi öğrenilecek.

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