19 Mayıs'ın 100. yılı festival havasında kutlanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesinin mihenk taşlarından birisi olan Erzurum'da, 19 Mayıs'ın 100. yılı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programlarla festival havasında kutlanıyor.

Kutlamalarla ilgili her türlü sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler yıl boyunca, tarihi akışına uygun şekilde tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi İstanbul- Samsun-Amasya- Erzurum- Sivas- Ankara güzergâhı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halka açık özel bir etkinlik düzenlendi. Lise öğrencileri Tomak, Matrak, Tuluk, Aşşık, Okçuluk gibi Geleneksel Türk Sporlarını meydanda kurulan özel alanda sergilediler. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Milli Eğitim idarecileri öğrencilerle birlikte ok attılar, aşşık oyunu oynadılar. Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de alanda Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve Erzurum Türkülerinin seslendirerek mini bir konser verdiler. Gösteri, öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

100.yıl kutlamaları çerçevesinde; 16 Mayıs tarihinde Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde 19 Mayıs konulu panel, 20 Mayıs'ta Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi'nde Atatürk ve 19 Mayıs temalı şiir dinletisi, “Bir Asırdan Bin Asra 19 Mayıs” konulu deneme, şiir yarışmaları yapılacak. Bu programlar haricinde 19 Mayıs, okullarda ve ilçelerde bir çok etkinlikle kutlanacak.