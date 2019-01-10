1O Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik çok önemli bir meslektir. Fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde, şehrimizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirmektedir. Gazetecilik mesleğini, ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş olan gazetecilerimiz, köklü gelenekleriyle, yeni teknolojiler, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini ifa ederken aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunmakta diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Palandöken'in müstesna bir ilçe haline gelmesinde, tanıtılması, markalaşmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlayan yerel ve yaygın basın mensuplarımızın bugüne kadar gösterdikleri gayreti, üretkenliği ve değer yüklü anlayışı bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de, basının toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermekte olduğunu ifade ederek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Onurlu meslek görevini fedakârca yaparak yerine getiren gazetecilerimizin 15 Temmuz darbe gecesinde Cumhurbaşkanımızın görüşlerini canlı yayınlarla halka ileterek, darbe girişiminin engellenmesinde önemli bir görev üstlendiler. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ ve onun katiller ordusunun, Türkiye'yi üçüncü sınıf bir ülke haline getirme girişimleri, milletimizin büyük cesareti, basınımızın özveri ve sorumluluğu ile bertaraf edilmiştir. Milli bir duruş ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarını halkımıza ulaştıran kıymetli basınımız, ikinci Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verilmesinde önemli bir etken olmuştur. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır.

Tarafsız, özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yürüten, milletimizin ve devletimizin hassasiyetlerini ön planda tutan, basın etik kurallarına bağlı basın, toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermektedir. O yüzden basınsız ve medyasız bir toplum düşünülemez. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, anayasal düzenin bir gerekliliğidir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Milletimizin haber alma hakkı adına fedakârlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında, tarafsız yayıncılıkla mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve meslek hayatlarında başarılar dilerim."