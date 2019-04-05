1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Urkuç'dan Başkan Oral'a ziyaret

Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından, göreve başlayan 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Ardahanlı, Emre Çizmelioğlu, Burak Midilliç, Zafer Arınç, Yakup Güney, Adem Genç ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İhsan Ateş, Erzurum Ticaret borsası Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret ederek bir süre görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, Erzurum'un kalkınması noktasında öncü bir kuruluş olan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek; “Öncelikle geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Murat Urkuç kardeşimi ve yönetim kurulu ekibini tebrik ediyorum. Yeni bir kan, yeni bir nefes olarak görev başı yapan 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulunun Erzurum'un kalkınması noktasında üstlendiği misyonu takdirle karşılıyorum. Organize Sanayi Bölgeleri bulunduğu ilin kalbi konumundadır. İşverenlerin problemlerinin çözümü noktasında da önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda görev başı yapan 1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu'nun başarılı çalışmalar yapacağına olan inancım da sonsuzdur.” şeklinde konuştu.

1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ise, “Ülkemiz, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Bu tarz ekonomik durumlarda sizlerce de takdir edileceği üzere en önemli çıkış noktası ihracattır. Erzurum ekonomimizde de ihracatın düşük olduğu bir gerçektir. Biz organize sanayideki tüm iş adamlarımızın ihracat yapabilmeleri, ihracat kanallarının açılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sonuna kadar girişimlerde bulunacağız. Şu hususun altını çizmek istiyorum ki; Organize Sanayi'yi birlikte yöneteceğiz ve hep birlikte olması gereken yere taşıyacağız.” dedi.