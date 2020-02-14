2 genç kızı dağa kaçırmak isteyen PKK'lı teröristler yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iki genç kızı dağa kaçırmak isteyen teröristler yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 terörist, Geventepe Mahallesi'nde ikamet eden N.O. (18) ve D.O.'yu (21) dağa götürmek için kaçırdı. Alınan istihbari bilgi sonucu jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 teröristi ve dağa kaçırmaya çalıştıkları kızları yakaladı. Teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilen genç kızlar ise, Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.