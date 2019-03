2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'nda özel sporculara haksızlık

Fransa'da düzenlenen 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı'nın Erzurumlu özel sporcuları Aliye ve Muhsin Bingül kardeşler, hem farklı engel gruplarıyla hem de yaşça daha büyük sporcularla yarıştırılarak, daha iyi derece elde etmelerine rağmen haksızlığa maruz bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, 5-11 Mart 2019 tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilen şampiyonada özel sporcu Tuğba Tekin Çelik, GS Büyük Slalom'da bronz madalya alarak dünya 3.'lüğü elde etti. Ancak şampiyonaya 4 özel sporcu ile katılan Türk Milli Takımı için bu başarı buruk bir sevinç olarak kaldı. Şampiyonaya Erzurum'dan katılan 15 yaşındaki Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül isimli ikiz kardeşler, bulundukları Otizm Grubu (113) olarak, Mental Retardasyon (111) Grubu'ndaki yaşça da hayli büyük ve Down Sendromlu (112) özel sporcular ile yarıştırıldı. Değerlendirmede ise Down Sendromlu gruptakiler ayrı değerlendirildi. Böylece otizmli çocuklar madalyadan mahrum kalmış oldu. Otizm Grubu'ndaki Muhsin Murat Bingül, Down Sendromlu Grup'ta üçüncülük elde eden özel sporcudan daha iyi derece almasına rağmen, down dendromlu sporcuların ayrı tutulduğu değerlendirmelerde subjektif tutum yüzünden madalya kazanamadı.

Aileler de üzgün

Bu durum Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) ile birlikte sporcuları ve ailelerini de oldukça üzdü. Erzurumlu özel sporcuların babası Ünal Bingül, sorunun 4 yıldır aynı şekilde devam ettiğini belirterek, "Ortada büyük bir adaletsizlik var. Verilen emeklere yazık" dedi.

Bingül, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız günde 6-7 saat eksi 15-20'lerde antrenman yaptılar. Çok iyi bir hazırlık dönemi yaşadık. Tek amacımız, hakkımızla elde edeceğimiz başarıyla şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktı. Büyük bir keyif ve gururla geldiğimiz Fransa'daki şampiyonada ne var ki yine aynı sorunlar yaşandı. En ağır nörolojik bozukluk diye bilinen otizmli sporcularımız, bunun biraz daha iyimseri Down Sendromlu ve daha daha iyimseri Mental Retardasyon (MR) grubundaki nörolojik anlamda normale yakın sporcularla yarıştırıldı. Ayrıca INAS kurallarına göre, yaş kategorisi de yok. Yani 15 yaşındaki bizim çocuklarımız daha üst ve iki kat yaşı bulan sporcularla yarıştırıldı. Akabinde Down Sendromlu grubundakiler ayrı değerlendirildi ve onlar ödüllendirildi. Örneğin, Muhsit Murat Bingül'ün derecesi (1:28,27), dünya üçüncülüğü verilen Down Sendromlu İtalyan Gabriel'den (1:28,52) daha iyi. Otizmli sporcularımız yaklaşık 30 kapı geçiyor. Bu büyük bir başarı. Ama kar sapanı ile yarışan diğer gruptaki sporcular başarılı değerlendiriliyor. Bu nasıl bir kural?."

Ünal Bingül, değerlendirmelerde büyük bir haksızlık yapıldığına dikkat çekerek, "Bu bir adaletsizliktir. Uluslararası spor mahkemelerinde dava açarak konunun takipçisi olacağız" dedi.

Federasyon da tepkili

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) As Başkanı Ensar Kurt, INAS'ta bu sorunun devam ettiğini, sadece kayakta değil, diğer spor dallarında da benzer problemler yaşandığını söyledi.

Kurt, INAS yetkililerine durumun iletildiğini açıklayarak, "Daha önce de girişimlerimiz oldu, kabul edildi ancak sürdürülebilirliği yok. Kural koyucu onlar. Ama bütün bunlara rağmen federasyon olarak yaşanan sıkıntının takipçisi olacağız. Ekibimiz bizim gönlümüzde dünya şampiyonu. Eğer yarışma hakkaniyet kurallarıyla yapılsa, bizim bu daldaki sporcularımız zaten en iyi. Bu yüzden Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden özel sporcularımızı kutluyor, özellikle ailelerine katkı ve çabalarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.