İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.


Eylül-Ekim dönemine yapılan 7 proje değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinden geçti. Ardından projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.


Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekmekte.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.