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2020-2021 URAP en iyi üniversiteler sıralaması açıklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı" Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı" Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı.


Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda uygulanan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile istikrarlı yükselişini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 11. Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Sıralamasında ise 7. sırada yer aldı.


Sıralamada, makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı olmak üzere farklı kriterler esas alındı.


URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan ve 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bulunduğu sıralamaların oldukça memnuiyet verici olduğunu belirterek, üniversitenin içerisinde bulunduğunu istikrarlı yükselişi devam ettirdiğini söyledi.


Proje temelli teknik çalışmalar gerçekleştiren ve araştırma üniversitesi unvanına sahip olan üniversitelerin ağırlıklı olarak kendisine yer bulduğu sıralamanın üst basamaklarına adını yazdıran Atatürk Üniversitesinin bu açıdan önemli bir başarının altına imza attığını vurgulayan Rektör Çomaklı, bu başarıda emeği geçen akademik personele teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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