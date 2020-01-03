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2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Erzurum’u yeniden beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Erzurum'u yeniden beyaza bürüdü.


Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının az olduğu Erzurum'da, vatandaşların yüzü yeni yılın ilk karı ile güldü. Kış sporlarına ilgi duyan Erzurumlular karın yağmasıyla mutlu olduklarını dile getirdiler.


Erzurum'un karla bütünleştiğini söyleyen vatandaşlar, yılbaşında karın yağmamış olmasına şaşırdıklarını belirterek, bugün yağan karın sevincini yaşadıklarını söylediler.


Kayak için kar yağışının sevindirici olduğunu dile getiren vatandaşlar “Erzurum bembeyaz ve çok güzel bir şehir. Erzurum kar ile güzel” dedi.

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