2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı ilan edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'yi ilan etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15 milyon TL olduğu başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum-Vakıf Katılım Erzurum Şubesi üzerinden kullanacakları 250 bin TL ile 2 milyon 500 bin arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

Proje başvurularının 05/12/2021 saat 23:59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanması gerektiği bildirildi.