205 bin 350 dekarlık zirai arazi suya kavuşacak

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Hınıs Ovası'nda bulunan 205 bin 350 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Başköy Barajı Sulaması” inşaatında çalışmalar hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' İş kapsamında Acar ve Alaca Regülatörü imalatları gerçekleştirilmiştir. Acar Tünelinde Kazı ve Destekleme imalatlarının %15 yapılmıştır. Alaca Tünelinde Kazı ve Destekleme imalatlarının % 47'siyapılmış olup 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum Hınıs Ovasında bulunan 205 bin 350 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 600 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 123 milyon 210 bin TL katkı ve 6 bin 160 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır. 'dedi.