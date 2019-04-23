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23 Nisan çocukları zorlu parkurda tırmandı, rafting yaptı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen ’23 Nisan Doğa Sporları’ şenliğinde çocuklar zorlu parkurda tırmandı, rafting yaptı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen '23 Nisan Doğa Sporları' şenliğinde çocuklar zorlu parkurda tırmandı, rafting yaptı.


Erzurum Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kompleksinde düzenlenen etkinlik çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. 23 Nisan çocukları, etkinlikte rafting, kano, slackline ve tırmanış sporlarıyla şenliğin tadını çıkardı.


23 Nisan çocuklarından biri olan Küçük Esma çok eğlendiğini belirterek, "Rafting yaptık. Kürekleri çektik. Tırmanacağım da, çok eğlendik. İyi ki 23 Nisan" dedi.


Şenlikte çok eğlendiklerini dile getiren Eren ve Zeynep kardeşler de, "Tırmandık. Çok heyecanlıydı tırmanmak. Kürek çekeceğiz. İyi ki böyle bir gün var" dedi.


Şenlikle ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, "Her yıl düzenlediğimiz şenliklerden biri bu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarımız için bir şölen düzenledik. Çok keyifli ve güzel bir şölen düzenledik. Genelde doğa sporları şöleni oldu. Rafting, kano, spor tırmanma ve slacklinedan oluşan bir faaliyetimizi gerçekleştirdik" açıklamalarında bulundu.


Etkinlikler gün boyu devam edecek.

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