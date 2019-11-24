24 Kasım Öğretmenler günü Oltu'da kutlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Oltu Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli eğitim Müdürü Ömer Zengin'in Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Efkan Ala Kütür Merkezinde devam eden programda açılış konuşmasını Oltu Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın yaptı. Ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan bir konuşma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un 24 Kasım Öğretmenler günü İle ilgili mesajlar okundu.

Göreve yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yapan Tuba Demir, “Öğretmenlik adına birçok şey söylenir birçok şey yazılır ama herkesin tanımı bir başkadır. Yürekten inanıyorum ki bugün ben ve arkadaşlarım öğretmenliğe aday olmanın yanı sıra bir milletin geleceğini değiştirmeye aday olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlere yeminlerini Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kartal yaptırdı. Öğretmen ziyaretleri ve Oltu'da eğitime emeği geçmiş öğretmenlerle ilgili sinevizyon gösteriminin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Lütfü Sürücü, Oltu Belediye Başkan Vekili Baki Parlak verdi.

Oltu Öğretmenler evi tarafından organize edilen program müzik öğretmenlerinin birbirinden güzel şarkıların türkülerin söylenmesi ile sona erdi.