İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

29 Ekim Badminton Turnuvası yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.


29 Ekim Spor Müsabakaları yoğun tempoda yapılırken, Badmintoncular da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası ve Zekeriya Tutar Anma Müsabakaları düzenledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Yakutiye Spor Salonu'nda gerçekleşti.


Badminton Erzurum İl Temsilcisi Hakan Ülgü, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Zekeriya Tutar Anma Badminton Turnuvasını başarıyla yaptık. Turnuvamıza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Şube Müdürlerinden Bülent Tilkidöğen de katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.


Badminton turnuvasında sporcular maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek müsabakalara çıktılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.