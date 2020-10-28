29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Erzurum Valiliği, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, çelenk sunum töreni ile başladı.

Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, Tören Bölüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş okulların bayrak takımları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri yer aldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tören son buldu.