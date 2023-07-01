3 bin metrekarelik serada bayramda bile üretime devam ediyor

Yerli ve yabancı ziyaretçilere hal fiyatına ürün satıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Arslan Olgun, Avrupa Birliği desteğiyle yaptırmış olduğu 3 bin metrekarelik serada ailesiyle bitlikte 1996 yılından beri 4 mevsim meyve, sebze üretimi yapıyor. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük serasında haziran ayında salatalık, domates üretimi yapıyor. Diğer aylarda ise soğan, lahana, roka, çilek, şeftali, dut, marul, fasulye gibi sebze ve meyveleri yetiştiriyor. Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilere sera önündeki kamelyasında üretmiş olduğu sebze ve meyvelerden ikramlarda bulunuyor. Seraya gelen ziyaretçiler kendi elleriyle toplamış oldukları ürünleri satın alabiliyor. Seradan satışın yanı sıra semt pazarlarında gidip satış yapan Olgun 4 mevsim durmaksızın çalıştığını, bayramda bile üretime devam ettiğini ifade etti.

Seranın hemen arka tarafında kurmuş olduğu tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapıyor.

Tavuk yemi masrafı olmadan sadece sebze ve meyve ile beslediği tavuklardan aldığı doğal yumurtaları müşterilerine satıyor. Bölge halkı ve memurlar tarafından çokça ziyaret edilip seranın ürünlerini uygun fiyata satın alıyorlar.

Arslan Olgun, "1996 yılında Avrupa Birliği desteği ile yaptırmış olduğum serada günümüze kadar üretim yapmaktayım. Kışlık ve yazlık sebze ve meyve ürünlerimizin tam zamanında üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor, İlçemize Bayrama gelen ziyaretçiler seramızı sıkça ziyaret ediyor. üretim ve satışlar çok iyi. Hem buradan hem de semt pazarlarına giderek satışımızı yapıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum'' ifadelerinde bulundu.