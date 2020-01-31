3. Entegre Tıp Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti

Entegre Tıp Sempozyumu gerçekleşti. Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen sempozyuma akademisyenler ile Erzurum ve çevre illerde görev yapan hekimler katıldı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Konuşuldu

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan AYTAM Müdürü Doç. Dr. Yasemin Çayır, bu yıl 3.'sü düzenlenen Entegre Tıp Sempozyumunda, geleneksel tedavi yöntemlerinin ele alındığını belirterek, bu yöntemler hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda hem hastaların hem de hekimlerin gündeminden düşmeyen geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin konunun uzmanları tarafından ele alındığı sempozyumda akupunktur, hipnoz, apiterapi, kupa tedavisi (hacamat), hirüdoterapi ve maggot tedavisi gibi yötemler, güncel ve bilimsel veriler ışığında tartışıldı.

Sempozyuma konuşmacı olarak; “GETAT Yönetmeliği” konusu ile Dr. Öğretim Üyesi Suat Sincan, “Akupunktur Nedir, Ne Değildir?” konusu ile Doç. Dr. Yasemin Çayır, “Bilinçaltı Dili: Hipnoterapi” konusu ile Doç. Dr. Kenan Taştan, “Arı Ürünleri ile Tedavideki Son Gelişmeler” konusu ile Prof. Dr. Zekai Halıcı, “Maggoterapi” ve “Hirüdoterapi” konuları ile Doç. Dr. Oktay Alver ve “Kupa Tedavisi” konusu ile Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bayraktar, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri konularıyla katkı sundular.