30 Ağustos Zafer Bayramı Aşkale'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Aşkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde ki Atatürk anıtında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, daire amirleri, Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, CHP ilçe Başkanı Celal Top, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nusret Bilen, İyi Parti İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, İl ve İlçe Meclis üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunumunu ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Hükümet meydanında düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Bahadır Berat Kıyıcı yaptı. Program İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun heyeti kabulü ile son buldu.