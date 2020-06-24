3200 rakımda gün batımı görenleri mest etti

Erzurum’da 3200 rakımlı Palandöken Dağı’nın zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı.
Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Bu anları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, güneşin büyüleyici güzelliğini çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Erzurum'un zirvesinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde bulutlardan yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü izleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı.