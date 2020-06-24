İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3200 rakımda gün batımı görenleri mest etti

Erzurum’da 3200 rakımlı Palandöken Dağı’nın zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı.

Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Bu anları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, güneşin büyüleyici güzelliğini çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.


Erzurum'un zirvesinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde bulutlardan yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü izleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.