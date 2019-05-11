3D Kaş tekniği tercihi giderek artıyor

Erzurum Eslamer Estetik ve Güzellik Merkezi uzmanlarından Tansu Güler, Microblading adı verilen Kıl tekniği ile kaşları doğal görünümüyle boyama işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tansu Güler, "Son zamanlarda giderek daha fazla kadının tercih ettiği ve hayatı oldukça kolaylaştıran uygulamalardan biridir 3D kaş tekniği. Yüz çevresi ve vücut için üretilmiş olan pigmentasyon uygulaması yani kalıcı makyaj uygulaması, boyanın kişiye steril iğnelerle derinin altına işlenmesi işlemidir” diye konuştu.

Güler açıklamasında; “Avrupa'da kullanılan tek bir marka vardır, Ağır metallerden arındırılmış, ve abdest geçirgen özelliğe sahip olan su bazlı Artliner boya, işlemlerde kesinlikle kızarma veya grileşme yapmaması bu işlemi tercih etmede büyük önem taşıyor” diye konuştu.

3D kaş tekniği ile yüz yapısına ve özelliklerine göre, altınoran pergeli, ölçü bandı, ip ölçüsü ve cetvel ölçümleri ile kişiye en ideal kaş çizimi ile deri altına enjekte ediliyor.