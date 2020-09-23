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4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri İstanbul’un güzide semtlerinden Etiler’de bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri İstanbul'un güzide semtlerinden Etiler'de bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Her yıl geniş bir katılım ile düzenlenen Palandöken Ödülleri bu yılda sanat, spor ve medya dünyasının yoğun ilgisini gördü.


Yaklaşık otuz kategorinin ödüllendirildiği gecede pandemiye karşı yoğun önlemler alınırken davet, yetkililerin birkaç gün önce yaptığı açıklama ile vatandaşa kapatıldı. Törene ise yalnızca özel konuklar alındı.


Ünlü sanatçıların sahne aldığı törende Lara, Umut Akyürek, Bedri Ayseli, Eda Karaytuğ, Seydi, Ali Baran, Koliva, Fatih Bulut, Turgay Saka ve Halil Kalay adeta müzik resitali verdiler. Ünlü komedyenler Yalçın Özden ve Selahattin Taşdöğen'in mükemmel sunumları ise geceye adeta damga vurdu.


Sanatın her anlamda yaşandığı programda katılımcılar geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar. Ve bütün sanatçıların neredeyse tümünün ortak açıklaması da şuydu; ‘' Böyle zorlu bir dönemde Palandöken Ödülleri bizlere adeta nefes oldu‘'


İşte gecede ödül alan isimler şöyle;


Yılın Pop Sanatçısı: Lara


Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Bedri Ayseli


Yılın Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Umut Akyürek


Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı: Mustafa Keser


Yılın Özgün Müzik Kadın Sanatçısı: Eda Karaytuğ


Yılın Özgün Müzik Erkek Sanatçısı: Seydi


Yılın Arabesk Sanatçısı: Uygar Doğanay


Yılın Sinema Dizi Kadın Sanatçısı: Ayçin İnci


Yılın Sinema Dizi Erkek Sanatçısı: Seda Yıldız


Yılın Tiyatro Sanatçısı: Naci Taşdöğen


Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Aysel Yakupoğlu


Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: Halil Kalay


Yılın Klibi: Geceler ( Fatih Bulut )


Yılın Düeti: İki Yüzlü ( Banu Parlak - Turgay Saka )


Yılın Performans Ödülü: Gönlüme ( Ali Baran )


Yılın Müzik Grubu: Koliva


Yılın Bestekarı: Mustafa Sayan


Yılın Kültür Sanat Gezi Programı: Belma Belen'le Geziyoruz


Yılın Spor Programı: Derin Futbol ( Ertem Şener )


Yılın Realty Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert


Yılın Sabah Programı: Tahir Sarıkaya İle Uyan Türkiyem


Yılın Siyaset Programı: Enine Boyuna ( Hülya Hökenek )


Yılın Eğlence Programı: Survivor Ekstra


Yılın Haber Kanalı: TRT Haber


Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı


Yılın Sunucusu - Haber Spikeri: Didem Arslan Yılmaz


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Yılın Radyo Programı: Yavuz'un Minibüsü


Yılın Spor Adamı: Orhun Ene


Yılın Kısa Filmi: Hayat Birlikte Güzel


Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Tarka Cup

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