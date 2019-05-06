4 Yaşındaki Furkan Yiğit'in amca oğlu: “Çocuk açlıktan ölmüş”

Erzurum'da kaybolduktan 20 gün sonra kırsalda cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in amca oğlu Suat Yiğit, Furkan'ın açlıktan öldüğünü öne sürdü.

Hastane önünde basın mensuplarına konuşan amca oğlu Suat Yiğit, “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. Rezalet” diye konuştu.