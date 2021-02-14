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43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar, 43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar, 43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi.


Oltu ilçesinin Şehitler Mahallesi'nde besicilik yapan 8 çocuk babası Abdullah Başar (62), Sevgililer ünü sebebiyle eşi Ayfer Başar'a (60) sürpriz yaptı. İlçe merkezinde bir çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alarak ilçe merkezinden 3,5 kilometre uzaklıktaki ahırın yolunu tuttu. Başar, at sırtında getirdiği çiçeği ve altın künyeyi eşine vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.


Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür ederek, “43 senedir evliyiz. Bugün Sevgililer Günü, çiçeğimi aldı, künyemi aldı sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Allah herkese sağlıklı, mutlu, saadetli yaşamlar nasip etsin, içinde de bizlere. Allah mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman” dedi.


43 senedir evli olduklarını ve her Sevgililer Günü'nde eşine hediye olarak gül ya da altın aldığını anlatan Abdullah Başar ise, "Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Zaten kadınlar güldür koklamasını bilene. Biz 43 yıldır birbirimize saygımızı, sevgimizi eksik etmedik. Saygı sevgi bir evde oldu mu o evde huzur da olur, yeter ki sevgi saygı olsun. Allah herkesi böyle mutlu etsin. Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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