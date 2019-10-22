5 sezonda 30 oyunla binlere ulaştılar

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi 6'ncı sezon için perdelerini açtı. Şimdiye kadar 30 oyunla binlerce kişiye tiyatro keyfi yaşatan ve katıldıkları 10 festivalle kentin kültür sanat hayatına büyük değer katan MSE, sezonun ilk oyununda Samsun Karma Sahne'ye ev sahipliği yaptı.

Erzurum'un kültür sanat yaşantısında önemli bir yeri olan Medya Sanat Evi (MSE), Samsun ‘Karma Sahne' ekibinin sahnelediği ‘Kadınlar, Filler ve Saireler' adlı oyunuyla sezonu açtı. Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadınının, komik ve trajik varoluş mücadelesini konu alan oyunda kadınların, erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemleri mizahi ve vurucu bir dille anlatıldı. Hayatın akışında savrulan üç kadının, dertlerine ‘kadınca' çözüm arayışlarını sahneye taşıyan “Kadınlar Filler Ve Saireler” birbirimize kenetlenmezsek olayların içinden çıkışımızın zor olduğunun altını kahkahayla çiziyor.

İŞTE OYUNUN KADROSU

Yazan: Yunus Emre Gümüş, Yöneten: Hakan Alkan, Yönetmen Yardımcısı: Emrah Güven, Dekor - Tasarım: İbrahim Arslan, Dekor Realizasyon: Yalçın Bahadır, Işık: Fatih Yarşi, Özgün Beste: Derya Cesur, Müzik Düzenleme: Selin Yılmaz, Teknik: Ferdi Ak, Sahne Amiri: Canan Demirci, Ulaşım: Hüseyin Erteğin, Oyuncular: Derya Kılıç, Feride Canşi, Derya Cesur

YENİ SEZONDA 4 OYUN

Bu arada şimdiye kadar 30 oyunla binlerce tiyatrosevere ulaşan MSE ekibi, yeni sezonda da 4 oyunu sahneye koyacak. Geçen 5 yıl içinde 10 festivale katılarak Erzurum'u temsil eden MSE, 4 turneye de ev sahipliği yapmıştı. Kentin bu anlamdaki önemli bir ihtiyacını gideren MSE aynı zamanda 6 amatör tiyatro oyuncusunu verdiği ücretsiz eğitimlerle çeşitli üniversitelerdeki Güzel Sanatlar Fakültelerinin oyunculuk bölümlerine kazandırdı.

AMATÖR RUH PROFESYONEL ANLAYIŞ

Her geçen yıl daha da güçlenerek sezon açılışı yaptıklarını belirten MSE Genel Koordinatörü Yalçın Bahadır, amatör bir ruh ancak profesyonel bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi. Bu yıl da yepyeni bir heyecanla perde açtıklarını söyleyen Bahadır, “İzleyicilerimizle buluşmaktan büyük keyif alıyoruz. Onları tiyatroyla buluşturmak, izleyicilere farklı heyecanlar yaşatmak bizleri de mutlu ediyor. Şimdiye kadar sahnelediğimiz 30 oyunla farkımızı ve kalitemizi herkese gösterdik. Bu sezon da çok iddialı oyunlarımızla tiyatroyu ve tiyatromuzu yaşatacağız” diye konuştu.