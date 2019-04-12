50 bin lira değerinde para ve altın çalan hırsızlar yakalandı

Erzurum'un Oltu İlçesinde Polis haftası kutlamaları sırasında iki ayrı adreste hırsızlık yapan dört kişilik hırsız çetesi çaldıkları Altın ve Paralar ile yakalandılar.

Olay 10 Nisan 2019 günü saat 15.00 sıralarında Polis haftası kutlamaları esnasında iki ayrı adreste Hırsızlık olduğuna dair ihbarı değerlendiren Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlamalara ara vererek Hırsızlık çetesini kıskıvrak yakaladı. Mardin Kızıltepeden gelen dört kişilik hırsızlık çetesi Oltu'da evlerden 50 bin lira değerinde altın ve para çaldı. Hırsızlar ilçeyi terk etmeden Emniyet güçleri tarafından yakalandı.

S.D. isimli mağdur vatandaşın Aslanpaşa Mahallesinde ikametinde uyuduğu esnada açık kapısından giren hırsızlar 24 bin lira değerinde 3 adet bilezik ve 5 adet cumhuriyet altınlarını alarak evden ayrıldı.

Diğer bir adreste ise K.B. isimli mağdur vatandaşın yine Aslanpaşa Mahallesinde bulunan ikametini Pazar alışverişi nedeni ile kısa süreliğine evden çıktığı anı fırsat bilen hırsızlar paspasın altına saklanmış vaziyetteki kapı anahtarını alarak eve girdi. Burada bulunan toplam değeri 26 bin 200 lira olan; 1 bilezik, 41 çeyrek altın ve 7 Cumhuriyet altınını alan hırsızlar kayıplara karıştı.

Emniyet güçlerine gelen ihbar üzerine tüm ekipler önce İlçe çıkışları kapattıktan sonra, yapılan görgü tanığı ve kamera araştırmalarında dilenci kılığında üç kadın ve bir erkek şahısın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve olaydan kısa süre sonra kendilerine ait araç ile ilçeden ayrıldıkları tespit edildi.

Çevre il ve ilçelere konu ile ilgili bilgi aktarılmış, yapılan koordineli çalışma ve takip sonucu Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bahsi geçen şüpheli şahıslar yakalanarak ilçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların Ş.G., N.G, Z.G. ve E.G. isimli şahıslar olduğu, şahısların yapılan sorgulamasında ilçede ki her iki hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıslar olduğu anlaşılmış, çalmış oldukları altınları sakladıkları yerden temin edilerek sahiplerine teslim edilerek mağduriyetleri giderildi.

Şahıslardan E.G.'nin 49 Adet hırsızlık suçundan kaydının olduğu, diğer şahısların ise birçok hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu, ilçeye Mardin Kızıltepe' den geldikleri ve birçok il ve ilçede benzer şekilde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi ile ilgili polis ekipleri 10 Nisan Polis bayramı günü ve gecesini aralıksız çalışmak sureti ile kendi bayramlarından feragat ederek altınları bulunan ailelere bayram sevinci yaşattı.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ş.G., N.G, ve Z.G. tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi, mahkemece tutuklanan üç şahıs Oltu T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.