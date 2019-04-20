500 kilogram cağ kebabı halka dağıtıldı

Erzurum'da 43.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Cağ Kebabı ziyafeti, müzik ve folklor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda 500 kilogram cağ kebabı vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

Malazgirt 1071 İlkokulu öğrencileri halay, zeybek, Kafkas, kaşık oyunu ve horon gösterisi yaptı.

Kültür Turizm İl Müdürlüğü kız ve erkek folklor ekibinin gösterisinin ardından Doğunun Sesi Fasıl Ekibi sahne aldı.

Türkiye'nin en meşhur cağ kebabı ustalarının bulunduğu Erzurum'da altı noktada kurdukları cağ kebabı ocaklarıyla vatandaşlara cağ kebabı ikramında bulundular.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, “43. Turizm Haftası kutlamaları dolayısıyla şu an etkinliklerin artık son gününe gelmiş bulunuyoruz. Bir Cumartesi gününden vatandaşlara hizmet ettiğimiz cağ kebap şöleni ile günü ve haftayı da bitirmiş oluyoruz. Özellikle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamındaki cağ kebap şölenini son güne bıraktık. Bilindiği gibi cağ kebabı Türkiye gündemindedir. Cağ kebabı lezzetimiz dünyada bir tattır. İşte o işin uzmanları ile birlikte el birliği yaparak vatandaşlara hizmet etmeye odaklandık ve Erzurum Kent Meydanında buluştuk. Ustalar derki bu işi Türkiye'de en iyi biz yapıyoruz, biz yapacağız, bizden başkaları da yapamaz diyorlar ve yanımızda bulunuyorlar. Cağ Kebabı lezzetini bizzat icra ederek bizlere gösteriyorlar, buraya gelen vatandaşlara da ikramlarda bulunacaklar. Vatandaşların eğlenmeleri için folklorik öğeler de getirdik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce meydanda mini sahalar oluşturarak gençlere ve vatandaşlara spor konusu aşılamak ve kitap dağıtımında bulunmak için bizlerin yanında oldular. Türkiye'nin gündemine de cağ kebabını böylelikle tekrar getirmiş olacağız. Cağ kebap Erzurum'da yapılır. Cağ Kebap Erzurum'da yenilir. Cağ Kebabının en kalitelisi de Erzurum'da bulunur” diye konuştu.

Erzurum Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar'da konuşmasında, “Lokantacılar Odası olarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız programda Cağ Kebabı konusunda Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmek için burada bulunuyoruz. Yaklaşık 500 kilogram vatandaşa et ikramımız olacak” diye konuştu.

Vatandaşlar gönüllerince bir hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı, ikram edilen cağ kebabı yedi, müzik dinledi, spor etkinliklerine katıldılar.