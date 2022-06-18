İhlas Haber Ajansı

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6 kiloluk devasa mantarlar görenleri şaşırttı

Erzurum’un Oltu ilçesinde sağanak yağmurların ardından ortaya çıkan 6 kiloluk dev mantarlar görenleri şaşırttı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurların ardından ortaya çıkan 6 kiloluk dev mantarlar görenleri şaşırttı.


Oltu'nun Güryaprak köyü sakinlerinden Bayram Yücel, köyün merasında dolaşırken 6 kiloluk devasa mantarlara rastladı. Yücel, “Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlar da çok büyük oldu diye düşünüyorum. 6 kiloluk mantarın bana rastlaması beni çok mutlu etti, inşallah yine bulurum” dedi.

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