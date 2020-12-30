60 yaşındaki korona hastası 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Erzurum Şehir Hastanesine Karayazı ilçesinden 5 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Tortum doğumlu Muhammet Latif Beyazbulut'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Normal enfeksiyon servisinde tedavisine başlanan 60 yaşındaki Beyazbulut, bir süre sonra solunum yetmezliğinin artması üzerine Covid yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak 155 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı. Son yapılan testleri negatif çıkan Beyazbulut'un fiziki güçlendirme amacıyla tedavisi devam ediyor.