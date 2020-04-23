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7 bölge 7 şehir 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

Türkiye’nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.


Her bölgeden bir okulun katılımıyla 23 Nisan şiiri okundu. Hazırlanan çalışmada Doğu Anadolu'yu temsilen Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Öğrencisi Berfin Karakaş şiir okudu.


Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Müdürü Mehmet Nuri Karataş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'de bulunan 7 ayrı bölgesinden okul öğrencilerinin hazırladıkları şiir videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü.


23 Nisan çalışmasında İç Anadolu'da Ankara, Karadeniz'de Rize, Marmara'da İstanbul, Güneydoğu Anadolu'da Şırnak, Akdeniz'de Antalya ve Ege'de Afyonkarahisar illerinden öğrenciler katıldı.

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