7. Üniversite-STK buluşması, iftar programıyla gerçekleşti

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle 7. kez bir araya geldi.

Konukevi 2'de düzenlenen iftar yemeğinde, vakıf, dernek ve STK temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı'ya, Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli eşlik etti.

Yaklaşık 200 STK, dernek ve vakıf temsilcisine iftar programına teşrifleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Kalplerin dirildiği, gönüllerin aydınlanıp coştuğu, nefislerin kırıldığı, insani vasıfların tekrar hatırlandığı, Ramazan ayının bu anlamlı iftar sofrasında sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.” dedi.

“Şükürler Olsun ki, Muazzam Bir Ruh ve Gönül Zenginliğine Sahip Olan Bir Milletin Mensuplarıyız”

Rektör Çomaklı: "İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle birlik ve beraberlik duyguları ile kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Eğitimde, teknolojide, sağlıkta, ekonomide ve daha pek çok alanda başarılı olmanın en etkili yollarından biri de paylaşma, dayanışma ve birlik beraberlik ruhudur. Bu ruhu tesis etme ve güçlendirme yolunda tüm varlığımızla devletimiz ve devletimizi yönetenlerin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip olan bir milletin mensuplarıyız. Bu bereketli iftar vesilesi ile İslam coğrafyasında yaşanan olumsuzlukların son bulması ve tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını Yüce Mevlâ'dan niyaz ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi aynı şekilde Ramazan Bayramına da kavuştursun” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, üniversite-toplum kaynaşmasında önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, üniversite-STK buluşmasının artık sağlam bir zemine oturduğunu ve Erzurum için farklı görüşler ortaya çıktığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin düzenlediği iftar programı sayesinde Üniversite-STK toplantılarının 7.'sini gerçekleştirerek önemli bir seviyeye gelindiğini ifade eden Rektör Çomaklı, toplantıların gün geçtikçe daha faydalı bir hale gelmesinde İhtisas Komisyonlarının özverili çalışmalarının etkili olduğunu belirtti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli ise Rektör Çomaklı'nın iftar daveti için kendisine teşekkür ederek, üniversite-STK buluşmalarının 7.'sini mübarek ramazan ayında gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Komisyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Güvenli, toplantıların bir şehrin ve bölgenin kalkınmasını hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi.

7. Üniversite STK Buluşması, İhtisas Komisyonları Başkanlarının konuşmaları ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin'in Yeni Nesil Üniversite Vizyonu ile yapılmak istenen çalışmaları sunum halinde anlatmasıyla devam etti.

Toplantıda konuklar, Atatürk Üniversitesinin toplumla buluşma, kaynaşma sürecini başarıyla sürdürdüğünü ifade ettiler. Rektör Çomaklı'ya görüş, öneri ve isteklerin sunulduğu toplantıda ortak bir fikir ve sonuca ulaşıldı.