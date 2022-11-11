İhlas Haber Ajansı

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8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Erzurum’da annesiyle beraber misafirliğe giden genç kız, apartmanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum'da annesiyle beraber misafirliğe giden genç kız, apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Y.T. (20) isimli genç kız, annesiyle beraber Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmana misafirliğe gitti. 8. katta bulunan dairenin balkonundan düşen Y.T. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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