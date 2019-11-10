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81. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81.

yıl dönümünde Erzurum'un Pasinler ilçesinde de saygıyla anıldı.


81. Yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne Kaymakam Kadir Perçi, ve Pasinler Belediye Başkan vekili Bülent Yılmaz'ın çelenkleri sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi.


Çelenklerin sunumunun ardından Pasinler Pasinler Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Kılıç yaptı. 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası ile ilgili video gösterimi yapıldı.

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