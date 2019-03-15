83 yıldır kız öğrencilere çeşitli branş ve dallarda eğitim veriliyor.

Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut, özellikle son yıllarda uluslararası düzeyde yapılan Erasmus projeleri ve TUBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalardan elde edilen derecelerin yanı sıra beslenme dostu da olan okulun Beyaz Bayrak unvanı almasıyla, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile de TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve Akademik alanlardaki başarısıyla son yıllarda adından sıkça söz ettirmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Okul bahçesinden, yenilenen fiziksel görünümü ve çevresiyle birlikte gülen gözlerle bakan öğretmenler ve öğrencileri ile örnek bir okul hüviyetini kazanan Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılarıyla da gururlandırıyor.

Okul Müdürü İstek Bulut, “Bu sıcaklığın ve samimiyetin ortaya çıkmasında en önemli bir faktör olan okul yönetimi, modern anlayışı, değerler eğitimine verdiği önem, nitelikli insan ilişkileri, kaliteli zaman ve iş yönetimi konusunda da göze çarpmaktadır. Mesleki ve Teknik eğitiminin içiresinden gelen, uzun yıllar kendini bu konuda yetiştirmiş okul yönetiminin varlığı, bu başarıların asıl temelini oluşturduğu görülmektedir. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri, her zaman en planda gelmektedir. Okula gelen öğrenciler her ne kadar öğrenci olsalar dahi sonuçta birer birey oldukları için kendilerine sunulan kaliteli eğitim sayesinde de adından söz ettirmiştir” diye konuştu.