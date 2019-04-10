9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı'dan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Rektör Çomaklı, üniversite çalışmaları ve Erzurum hakkında Tümgeneral Tarakçı ile istişarede bulundu.

9. Kolordu Komutanı Tarakçı'ya Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, üniversitenin Erzurum halkına hizmet eden güzide kurumlardan biri olduğuna işaret etti.

Çomaklı: “Erzurum idari, askeri ve yargıdaki Erzurum sevdalısı yöneticiler sayesinde hak ettiği konuma gelecektir. Birbiriyle uyum içerisinde çalışan bu şehrin yöneticilerinin tek hedefi, el birliğiyle Erzurum'u gelişimde en üst noktalara çıkarmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kalkınmaya önemli derecede katkıda bulunuyor. Tecrübesi, bilgisi ve gelişmiş alt yapısıyla bölgenin lider eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi, her kurum ve kuruluşla ortak çalışma yapmaya daima hazır” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tümgeneral Tarakçı, Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek kurumlar arası iş birliklerinin kendileri için de önem arz ettiğini söyledi.