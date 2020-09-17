9 yaşındaki Esmanur, korona virüse yenik düştü

Erzurum'da korona virüs nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Esmanur Kartal hayatını kaybetti.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal, rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doğuştan çeşitli hastalıkları olan küçük Esmanur'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşması üzerine 10 gün yoğun bakımda kalan Esmanur, 13 Eylül'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Esmanur'un cenazesi merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından “O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, korona virüse yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine, ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.