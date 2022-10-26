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99. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreş Festivali'nin hazırlıkları başladı

Erzurum’un Uzundere İlçesinde 29 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan 99.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde 29 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan 99. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri'nin hazırlıkları başladı.


Uzundere Kaymakamlığı ve Uzundere Belediyesi tarafından organize edilen 99. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri'nin hazırlıkları video klip ile tanıtıldı. 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek olan güreş festivalinde, Gençler-Büyükler, Minikler-Yıldızlar grupları er meydanında boy ölçüşecek. Dereceye girecek olan güreşçilere ise çeşitli ödüller verilecek.

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