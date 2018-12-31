AB Proje Yazma Çalıştayı tamamlandı

Bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi olan “Horizon 2020”nin anlatıldığı çalıştayda UFUK2020 Ltd. Şti'den M. Taner Aktaş proje türleri, katılım avantajları, çok ortaklı projeler ve KOBİ'lerin tekbaşlarına başvurabilecekleri projeler hakkında detaylı bilgiler verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi'nde başlayan ve iki gün süren çalıştay üniversite, özel sektör ve STK'lardan büyük ilgi gördü.

Çalıştaya Erzurum Teknik Üniveristesi Rekötrü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, ETÜ KRİSTAL proje ekibi, ETÜ TTO (Teknoloji Transfer Ofisi), MUCİTPARK, ETSO, KUDAKA ve Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yanısıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuşmasında “Teknik Üniversite olmamızın bize yüklediği bir misyon var. Bu misyon çerçevesinde gerek ulusal gerek uluslararsı proje desteği alma sürecinin kolaylaştırılması için nelere dikkar edilmesi hususunda bu çalıştayın muhakkak faydası olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çakmak, ayrıca Taner Aktaş ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.