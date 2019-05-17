ABB Başkanı Çakır'dan Erzurumspor çağrısı

Çakır, “Erzurumspor-Fenerbahçe maçına yediden yetmişe herkes gelmelidir” dedi.

Süper Toto Süper Lig'de mücadele eden B.B. Erzurumspor, sezonun 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde bir açıklama yapan Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Dadaşların Ramazan ayı olmasına rağmen stadın tamamen doldurulması gerektiğini kaydetti.

Erzurumspor'un Süper Lig'deki mücadelesinin çeşitli nedenlerle gölgede bırakılmak istendiğini ve hakkının defalarca çalındığını dile getiren Çakır, “Bu mesele artık bir futbol müsabakası olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Erzurum'un kendisini ezmek isteyen çevrelere karşı onurlu ve vakur duruşuna dönüşmüştür” diye konuştu.

“BURALARA KOLAY GELMEDİK”

B.B. Erzurumspor'un 3'üncü ligden bu yana kaydettiği mesafeyi hatırlatan ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Bu takım hiçbir yere kolaylıkla gelmedi; hep mücadele verdi, hep zorluklarla sınandı, hep hayat-memat meselesi denilen süreçler yaşadı. Üç yıl üst üste elde ettiğimiz şampiyonlukların ardından şimdi de

Süper Lig'de bir dönüm noktası yaşayacağız. Diğer liglerden nasıl ki üst liglere çıkıp bugünlere geldiysek, kesinlikle Süper Lig'de de kalacağız” şeklinde konuştu.

Herkesin buna inanmasını isteyen Musa Çakır, “Pazartesi günü akşam oynayacağımız karşılaşma öncesinde mavi beyazlı tüm taraftarları stada bekliyoruz. O stadyumu tıklım tıklım doldurmalı ve Erzurumspor sevdasını cümle âleme bir kez daha göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

“ORUÇLARI STADYUMDA AÇALIM”

ABB Şube Başkanı Çakır, tüm taraftar gruplarına çağrıda bulunarak, maç öncesinde organize olmaya davet etti. Başkan Çakır, “Maça birkaç gün kaldı; taraftarlar grupları bu süre zarfında şehri yavaş yavaş havaya sokmalı ve Fenerbahçe maçı öncesinde coşku dolu bir atmosfer oluşturmalılar. Pazartesi günü de, kimse Ramazan ayı ya da oruç gerekçesiyle takımını yalnız bırakmamalı; gerekirse herkes orucunu stadyumda hep birlikte açmalı” dediler.