ABB Başkanı Çakır'dan seçim değerlendirmesi

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 31 Mart mahalle seçimlerinin sonuçlarına yönelik olarak değerlendirmede bulundu. Başkan Çakır, “Önemli olan ülkemizdeki siyasi istikrarın yanı sıra huzurumuzdur. 31 Mart seçimleri, milletin işte bu doğrultuda bir sonuç arzuladığını ortaya koymuştur” dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, seçimlerin demokrasinin en güzel sonuçlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, “Demokrasiyi güzel ve ayrıcalıklı kılan da işte budur. Millet iradesi ne derse, o olur” ifadesini kullandı. 31 Mart seçimlerinin de işte bu anlayış doğrultusunda şekillendiğinin altını çizen Çakır, “Sonuçlar şunu göstermiştir; milletimiz istikrardan ve huzurdan oldukça memnundur ve bunun devam etmesini istiyor. Seçim sonuçları tam da bu minval üzere şekillenmiştir” diye konuştu.

Uzun yıllar MHP'de siyaset yapan ve son olarak Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı olan Mehmet Musa Çakır, Erzurum'da Cumhur İttifakı için yoğun mesai harcayan isimlerin başında gelmişti. Partisinin AK Parti ile yaptığı ittifakın ardından Aziziye'deki aday adaylığını geri çeken Musa Çakır, ilçenin dört bir yanını gezmiş ve Cumhur İttifakı için seçmenlerden destek istemişti.

Seçim sürecinde gösterdiği performansla göz dolduran Gazeteci Çakır, “Bizim bir gayemiz var, o da milletimizin huzuru ve mutluluğudur. Milletin menfaatleri bizim için öncelikli ve önemlidir. Bugüne kadar bu anlayış doğrultusunda çalıştık, bundan sonra da aynı anlayışın temsilcileri olacağız” şeklinde konuştu.

Erzurum'da seçim kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eden Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Seçimleri kazanan başkanlar, kuşkusuz adaylık dönemlerinde çeşitli vaatlerde bulundular, taahhütler ileri sürdüler. Bu saatten sonra başkanlara bu hizmet vaatlerini yerine getirmek; toplumu birleştirmek, bütünleştirmek ve kaynaştırmak düşer. Çünkü bizim millet olarak en çok buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.